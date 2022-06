Bizarro: "Tenho todas as condições para treinar a um nível mais elevado"

Treinador José Bizarro procura um novo desafio.

José Bizarro não põe limites na ambição como treinador. O outrora guarda-redes, 52 anos, tem construído uma carreira a pulso e, um ano depois de garantir a permanência do Covilhã (Liga SABSEG), conduziu o ARC Oleiros à tranquilidade: "Fui contratado para a fase de manutenção e apesar das dificuldades, inclusive um plantel reduzido a 16 jogadores, conseguimos o objetivo, sem sobressaltos".

O futebol é a vida deste campeão do Mundo sub-20, em 1989, hoje treinador com o IV nível que confia no talento para progredir.

"Sei quais são as minhas qualidades e as minhas capacidades. Nunca desci de divisão, cumpri os projetos que me foram propostos e sinto que tenho todas as condições para treinar a um nível mais elevado", afirma.

"Tão ou mais importante do que as questões táticas e estratégicas é a gestão dos recursos humanos. É fundamental para o sucesso de uma equipa de futebol", defende Bizarro, à espera de novo desafio.