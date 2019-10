José Bizarro regressa ao Sertanense "com muito agrado"

Treinador de 49 anos que esteve nas últimas seis épocas no Coimbrões volta a orientar a equipa da série C do Campeonato de Portugal

José Bizarro está de volta ao Sertanense. O treinador de 49 anos, que orientou o Coimbrões nas últimas seis épocas, começa esta terça-feira a treinar a equipa da Sertã, substituindo Hugo Martins. O antigo guarda-redes, que foi campeão do mundo de sub-20, em 1989, em Riade, esteve no clube da Sertã em 2009/10, 2010/11 e 2011/12, regressa "com muito agrado".



"É a quarta época que vou fazer no Sertanense, embora tenha saído há sete anos. É um bom sinal", afirmou Bizarro, a O JOGO. "É sinal que as pessoas que trabalham comigo durante bastante tempo reconhecem o meu valor. Não é por acaso que estive seis anos seguidos no Coimbrões e agora vou começar um novo desafio num clube que representarei durante quatro épocas", acrescentou o técnico que, além do Sertanense e do Coimbrões, também orientou Fiães, Anadia, Caniçal, Mafra e União de Leiria.

O objetivo, diz o novo treinador do Sertanense, que ocupa o sexto lugar da série C do Campeonato de Portugal, é "manter a linha do Sertanense desde o início da temporada. "Está a ter uma belíssima prestação e vamos procurar andar pela zona tranquila da tabela, para não passar os sobressaltos da época passada". A meta ambiciosa de lutar pela subida não faz parte do vocabulário do treinador natural de Matosinhos. "Isso é para os clubes da nossa série que têm outro poder. Vamos tentar fazer um brilharete dentro do possível", prometeu.