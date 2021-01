Bês do Vitória goleiam com João Santos em destaque: 57 golos em 60 jogos

Jovem avançado, de 21 anos, bisou e continua com média muito perto de um golo por jogo enquanto sénior

A 11.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal trouxe uma goleada da equipa B do V. Guimarães contra o Mondinense, por 5-0, um destaque só por si... mas que não fica por aí: é que para a volumosa soma contribuiu João Santos, jovem avançado de 21 anos que, com um bis, chegou aos 57 golos como sénior... num total de 60 jogos disputados.

No Minho há um ano, depois de terminar contrato com o Belenenses, equipa que ainda disputa os distritais, o ponta de lança é um dos valores em ascensão não só na Cidade Berço, mas também no futebol nacional: tem contrato válido com os vimaranenses até final desta época, mas salvaguardada já estão mais dois anos de opção.