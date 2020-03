Belenenses avança com doação para aquisição de material médico

Azuis do Restelo abdicam de verba para apoiar no combate à covid-19

Líder da Série 2 da II divisão da Associação de Futebol de Lisboa, o Belenenses "entende ser credor dos dez dias do mês março" e avançou para uma iniciativa solidária no combate à covid-19. "Dos restantes dois terços, um deles será liquidado no último mês da época, seja ele qual for, com o plantel a abdicar do terço restante em favor do Belenenses para que seja levada a cabo pelo clube uma ação de oferta de material médico ou de suporte a hospitais, pessoal hospitalar ou equivalente", pode ler-se na página de Facebook dos azuis do Restelo.

"Foi encontrada no seio do grupo esta solução que pensamos ser a mais justa para todas as partes, lembrando-nos de que neste momento existem pessoas com mais necessidades do que nós, desde logo aqueles que na frente de combate a este vírus defendem a saúde de todos nós. Este é o espírito desta família que temos neste balneário sabendo que acabaremos por colher amanhã aquilo que fizermos hoje", disse o capitão Bernardo Ribolhos.

O presidente Patrick Morais de Carvalho agradeceu a generosidade manifestada pelo plantel. "Estamos na presença de um grupo de atletas extraordinário que além de ter o hábito de vencer dentro de campo tem também esta capacidade de se superar fora das quatro linhas. Naturalmente ficamos bastante agradecidos, não só nós como toda a família belenense e, no limite, o próprio país desportivo que pode retirar desta atitude ensinamentos preciosos.

A época desta equipa ainda não acabou, queremos alcançar os objetivos para os quais tanto temos trabalhado, mas é com grande satisfação que verifico que este grupo de atletas além de constituir uma família tem um grande sentido cívico, também ele a tornar mais forte o estatuto de Instituição de Utilidade Pública que o Belenenses orgulhosamente ostenta. É em nome de todos os belenenses que quero agradecer este gesto, bem-hajam", referiu o dirigente.