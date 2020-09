Aves SAD deixa de treinar em Perafita: "Não existe qualquer margem de negociação"

Equipa avense que milita no Campeonato de Portugal não chegou a acordo com o clube de Matosinhos.

O Perafita emitiu esta quarta-feira um comunicado em que revela não ter estabelecido um acordo com o Aves SAD para a utilização do seu reduto por parte da equipa que, em 2019/20, disputou a I Liga.

"Vimos por este meio comunicar a todos os sócios e simpatizantes do Futebol Clube de Perafita que a única negociação que o clube teve com a SAD do Aves, foi a tentativa de acordo de arrendamento do estádio para treinos e jogos. Ontem [terça-feira], tinha sido o último dia para que o acordo de realizasse. Visto que as condições impostas pelo Perafita não foram cumpridas, informamos que a partir da data de hoje [quarta-feira], não existe mais qualquer margem de negociação com a SAD do Aves, terminando assim a ocupação das nossas instalações. O clube não foi lesado em qualquer circunstância, mantendo-se a funcionar como até agora", assinala o Perafita.

De recordar que o Aves SAD milita na Série B do Campeonato de Portugal, tendo faltado ao primeiro jogo da época, frente ao Berço, por estar impossibilitado de inscrever jogadores. A FPF só permitirá a inscrição quando for alcançado um acordo com vista ao pagamento a atletas credores.