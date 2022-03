Aves recuperou autocarros apreendidos em 2020 e promove recolha de fundos

Em comunicado nas redes sociais, o emblema avense apela à ajuda de "associados, simpatizantes, patrocinadores, mecenas e forças vivas de Vila das Aves".

O Aves, com a "Missão renascer das cinzas" em marcha, anunciou na quarta-feira ter recuperado os autocarros apreendidos em 2020, tendo lançado uma campanha de angariação de fundos de forma a fazer face aos custos.

Quem contribuir com 20 euros ou mais, verá o seu nome no mural do clube ou autocarro, quem doar 35 euros ou mais euros verá o seu nome no mural e no autocarro e quem oferecer 50 euros ou mais, terá o seu nome no mural, no autocarro e no equipamento alternativo da próxima temporada.

Leia o comunicado na íntegra:

"Missão renascer das cinzas

No seguimento do objetivo traçado tivemos a oportunidade de recuperar símbolos importantes do clube, nomeadamente os autocarros.

Nesse sentido, é hora de apelarmos aos associados, simpatizantes, patrocinadores, mecenas e forças vivas de Vila das Aves.

Elementos devidamente credenciados pelo clube irão efetuar diligências porta a porta no sentido de obter ajuda.

Todos poderão contribuir com quanto entenderem. No entanto, se efetuar um donativo dos seguintes valores terá direito a:

20€ ou mais - nome no Mural Avense ou autocarro;

35€ ou mais - nome no Mural Avense e no autocarro;

50€ ou mais - nome no Mural Avense, no autocarro e no equipamento alternativo da próxima época.

Qualquer outro donativo poderá ser efetuado por transferência bancária para o NIB do Clube (enviando o comprovativo para secretaria@cdaves.pt, identificando-se com primeiro e último nome) ou presencialmente na secretaria."