Aves reage à ideia de fusão da SAD com o Perafita: "Tenho um advogado"

Reação de António Freitas, presidente do CD Aves

A SAD do Desportivo das Aves, despromovido da I Liga de futebol ao Campeonato de Portugal, equaciona a fusão com o Perafita e a transição do concelho de Santo Tirso para o estádio do clube de Matosinhos.

"O futuro desta administração passa por quebrar o protocolo com o Clube Desportivo das Aves e estabelecer uma fusão com outro clube a longo prazo. Se for o Perafita, excelente. Nesta fase temos o uso das instalações deles quase protocolado e só falta a assinatura de uma das partes", referiu à agência Lusa a acionista Estrela Costa.

Questionado sobre estas declarações, António Freitas, presidente do CD Aves, disse aceitar que a SAD "quebre o protocolo" sem qualquer "tipo de problema". "Tenho um advogado e a SAD tem outro advogado e o que pretendo é que juntamente com o administrador de falências cheguem a um consenso para que o Aves deixe de ter uma participação na SAD", afirmou, acrescentando que espera que "as negociações chegue muito brevemente a bom termo para que a SAD e o clube possam inscrever jogadores, pois os prazos estão a ficar muitíssimo curtos".

O dirigente lembrou que está impedido de inscrever jogadores na II Distrital da AF Porto e no campeonato de futsal. "Estamos proibidos de inscrever na II Distrital e penso que a SAD também", adiantou o presidente do Aves. Em causa está, informou, "um problema que se encontra na FIFA por falta de pagamento de direitos de formação de vários jogadores. Espero que resolvam rapidamente esse problema", apontou.

A SAD do Desportivo das Aves foi autorizada a usar as instalações do Perafita para arrancar esta sexta-feirta os trabalhos de pré-época com 17 jogadores, sob orientação de Paulo Gentil, quando faltam nove dias para a deslocação ao terreno do Berço, em encontro da jornada inaugural da Série B do Campeonato de Portugal, terceiro escalão nacional.