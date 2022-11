Aves celebra aniversário repleto de problemas

"Continuamos proibidos de inscrever novos jogadores", lamenta o presidente Pedro Pereira.

O Aves celebra este sábado 92 anos e tem, desde 16 de outubro, uma nova Direção liderada pelo empresário Pedro Pereira, que acabou com o impasse que durava há meses. No entanto, a vida do clube continua envolta em problemas herdados da extinta SAD, que obrigou o futebol a refundar-se sob o nome de Aves 1930, na Divisão de Honra da AF Porto.

"Continuamos proibidos de inscrever novos jogadores. É um castigo que a FPF aplicou cegamente ao Aves e que impede crianças de fazer desporto. As camadas jovens estão inscritas, mas não têm novos jogadores, os mais pequenos não se podem inscrever e a competição destes escalões está em risco", explica Pedro Pereira, cuja Direção está a tentar um "entendimento" para atenuar a sanção pelas dívidas da SAD.

À parte disso, o empresário refere que avançou para a presidência por "amor ao clube" e acredita que "no futuro" os avenses voltarão a "patamares mais competitivos".