Atlético vive dias felizes: "Estamos claramente a superar todas as expectativas"

Tiago Zorro treina o líder da Série D do Campeonato de Portugal, que, na época passada, estava no Distrital de Lisboa e agora intromete-se na luta pela subida.

O Atlético Clube de Portugal volta a viver, por estes dias, momentos felizes. Em 2015/16, o histórico emblema lisboeta descia da II Liga para o Campeonato de Portugal e, na época seguinte, para o distrital de Lisboa. Foi campeão na época anterior, regressou aos nacionais e, agora, pela mão de Tiago Zorro, lidera a Série D com 32 pontos, nove vitórias, cinco empates e somente uma derrota, em 15 jogos.

"Estamos claramente a superar todas as expectativas. O plantel foi criado para fazermos um campeonato tranquilo e garantirmos a permanência", esclarece Tiago Zorro. O conjunto da Tapadinha vem de três vitórias seguidas, sem sofrer golos, não perde há nove encontros e este é um projeto que começou a ser delineado quando o técnico assumiu o comando, na reta final de 2020/21. "Faltavam dois meses para acabar a temporada e começámos a preparar um projeto de subida, que se concretizou", recorda. As más decisões do passado continuam bem presentes. "Estamos a dar passos pequenos, mas seguros, para voltarmos a outros patamares. Os tempos são difíceis, os clubes vivem dificuldades e este trajeto tem de ser bem calculado, pois há receio de coisas do passado voltarem a acontecer, mas tudo tem sido feito de forma pensada e estruturada", elogia.

Dentro de campo, a equipa tem uma identidade bem vincada. "Somos organizados, competentes, experientes, percebemos os momentos do jogo e compreendemos bem o campeonato onde estamos inseridos, que é bastante competitivo, e os erros pagam-se caro. Fora do campo, tenho tido grupos incríveis e este não foge à regra", valoriza.

Fundado em 1942, o Atlético participou 24 vezes no primeiro escalão. Situado numa zona histórica de Lisboa, os adeptos têm-se reaproximado com os resultados recentes. "O Atlético tem uma massa associativa forte e exigente. Os resultados ajudam a puxar as pessoas. Sentimo-lo na reta final do ano anterior, quando subimos, e a verdade é que as pessoas têm aparecido. Os clubes não vivem sem adeptos", sublinha Tiago Zorro.