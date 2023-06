Atlético e Vianense procuram no Jamor "a cereja no topo do bolo"

As duas equipas disputam a final do Campeonato de Portugal a partir das 16h00 de domingo.

António Oliveira, treinador do Vianense, e Tiago Zorro, treinador do Atlético, fizeram este sábado, no Jamor, lado a lado, a conferência de antevisão da final do Campeonato de Portugal. O último jogo, que vai ditar o campeão de 2022/23, realiza-se este domingo, às 16h00, e tem transmissão no canal 11. Será dirigido por Vasco Almeida, árbitro de 33 anos natural de Ponta Delgada, mas que representa a AF Horta.

Tiago Zorro:

Oportunidade: "É uma grande oportunidade para todos. Tanto para nós, treinadores, jogadores, mas também para as gentes de Alcântara. Não é todos os anos que isto acontece, por isso temos de fazer pela vida para levar a vitória e à terceira será de vez."

Percurso: "Após a queda dos campeonatos profissionais, fez aqui um longo caminho. São seis anos de trajeto desde baixo. Tivemos a felicidade e a competência de chegar aqui. Vencemos a Divisão da AF Lisboa e entrámos no Campeonato de Portugal com a intenção de nos mantermos e de garantir isso o mais rápido possível. As coisas foram acontecendo, semana após semana. Depois de reformularmos os objetivos, chegámos até aqui. Percebemos que era possível subir de divisão, que alcançámos na semana passada, e esse foi o nosso grande feito. Ser campeão é a cereja no topo do bolo, mas o importante é este reerguer do Atlético CP. Sermos campeões seria fantástico. O clube está a crescer, os adeptos estão a voltar e isso é muito bom."

António Oliveira:

A final: "As expectativas são positivas. Trabalhámos bem durante a semana. Foram dias de maior descompressão, devido ao facto de já termos garantido a subida de divisão. O objetivo é claro: chegar aqui e ser campeão. É isso que nós queremos e é essa a mensagem que passámos. Estamos entusiasmados por jogar neste grande palco. Espero que o jogo corra bem."

Título: "Terminar esta temporada com este título será a cereja no topo do bolo. Esta equipa técnica está aqui há quatro jogos e, em 12 possíveis, conquistámos 10 pontos. Foi extremamente positivo, os jogadores têm sido os verdadeiros obreiros desta caminhada e deste trajeto. Desde que cheguei só tenho coisas boas a dizer sobre este grupo e esta estrutura. Tem um lote de jogadores muito forte e, nesse aspeto, estou muito tranquilo e satisfeito. Estamos aqui graças ao trabalho destes jogadores. Para mim ser campeão seria importante. Sou treinador há pouco tempo e vencer o Campeonato de Portugal era fantástico. Acima de tudo seria importante. Penso que neste grupo só um jogador subiu de divisão na carreira. Vencer seria um momento histórico e único nas nossas vidas".

Apoio: "A prova de que isto significa muito para Viana do Castelo é que para a final vêm vários autocarros cheios de adeptos para nos apoiar no Jamor. Sabemos que mais queriam vir. Isso demonstrar que esta subida de divisão mexeu com as gentes de Viana do Castelo. Sabemos o que a Liga 3 significa em termos de visibilidade e uma grande montra, até para as cidades. A nossa cidade vai ganhar com isso, terá mais turismo e isso é importante. Espero que a viagem deles valha a pena e que consigamos levar a taça para casa."