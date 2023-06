Atlético, 1.º Dezembro, Lourosa e Vianense sobem à Liga 3

Por outro lado, Amarante, Salgueiros, Pêro Pinheiro e Lusitano de Évora mantêm-se no Campeonato de Portugal.

Vianense, Lourosa, Atlético e 1.º Dezembro garantiram esta tarde a promoção à Liga 3, na última jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal. À partida para a derradeira ronda, as quatro equipas da Série 1 (Norte) estavam na luta por um lugar no terceiro escalão nacional, enquanto na Série 2 (Sul) apenas o Lusitano de Évora estava afastado desse objetivo.

O Vianense foi vencer ao terreno do Amarante, por 3-1, com os golos minhotos a serem apontados no último quarto de hora, enquanto o Lourosa recebeu o Salgueiros e empataram a duas bolas. O clube de Viana do Castelo terminou com 11 pontos, o Lourosa com sete, Amarante e Salgueiros com seis.

Na Série 2, o Atético foi a Pêro Pinheiro derrotar a formação local, por 2-1, ao passo que o 1.º Dezembro empatou a uma bola na visita a Évora. O clube da Tapadinha terminou no primeiro lugar, com 12 pontos, seguido do 1.º Dezembro, com 11, Pêro Pinheiro com oito e Lusitano, com um.

Vianense e Atlético vão agora disputar o título nacional do Campeonato de Portugal, no Estádio Nacional.

Vianense e Lourosa vão agora disputar o título nacional do Campeonato de Portugal, no Estádio Nacional.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 17H58