Sérgio Semedo, jogador do Olhanense, destaca a coesão e qualidade de um grupo que, apesar das dificuldades, está na próxima fase e deseja fazer história

O Olhanense garantiu já a presença na fase seguinte do Campeonato de Portugal, que decidirá quem sobe à Liga 3. "Conseguimos o nosso objetivo inicial, depois de termos passado por algumas dificuldades, mas o grupo deu sempre uma resposta muito boa. Agora, vamos aproveitar para retemperar as forças, de modo a apresentarmo-nos na melhor forma possível quando começar a segunda fase", opina Sérgio Semedo, o capitão e um dos elementos com mais "tarimba" no plantel dos rubro-negros.

"As dificuldades? Foram de vária ordem, a começar pelos vencimentos em atraso, apesar de a equipa corresponder dentro de campo. Depois, o plantel foi feito a conta-gotas e começámos a época mais tarde, mas, repito, o grupo revelou enorme coesão e imensa qualidade", conta Semedo, adiantando que foi igualmente necessário assimilar as ideias de um novo treinador, o italiano Carlo Perrone, em estreia no futebol português. Feitas as contas, a liderança da Série E foi sendo consolidada, o que se traduz em dez vitórias e cinco empates. A única derrota, com o Pinhalnovense, acaba por não fazer parte do registo, já que o clube, entretanto, desistiu da competição.

Semedo, 34 anos, internacional por Cabo Verde e que já representou, entre outros, Portimonense, Gil Vicente e Feirense, sabe que a próxima fase encerra "maiores dificuldades", até porque todos "querem subir", mas o propósito está definido. "Vamos ser iguais a nós próprios, porque o Olhanense é um clube histórico e queremos devolvê-lo às ligas profissionais. É isso que tento passar aos meus colegas, dizendo-lhes que a pressão boa é ter de ganhar. Eles são jovens, mas têm qualidade e vão sobressair, como sucedeu com o Ricardo Matos, que está agora no Portimonense", vincou.