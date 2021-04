Arrifanense recebe medalha de mérito desportivo do Estado

Secretário de Estado João Paulo Rebelo elogiou "capacidade de resistência e sacrifício" dos dirigentes do clube que comemora 100 anos.

João Paulo Rebelo participou, por videoconferência, nas comemorações do centenário do Arrifanense e anunciou que, em breve, entregará a medalha de mérito desportivo, alta condecoração do Estado. "Enquanto secretário de Estado do Desporto tenho o privilégio de entregar uma alta condecoração que é o reconhecimento do trabalho absolutamente valioso e extraordinário que o Arrifanense deu ao seu concelho, à região e ao país em prol de mais e melhor desporto para todos".

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto sublinhou que "celebrar 100 anos de um clube desportivo" é uma "data importante". "Nem todas as instituições conseguem cumprir um centenário", apontou. "O Arrifanense já chegou a este centenário com o esforço, a dedicação e a capacidade de resistência, de entrega e sacrifício de muitas e muitas gerações de dirigentes e de todos os quantos que sem a sua entrega não seria possível as instituições desenvolvessem a sua vida".

Com Carlos Silva, presidente do Arrifanense, no papel de anfitrião, das celebrações do centenário, estiveram presentes na cerimónia, entre outros, Emídio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, e Arménio Pinho, presidente da AF Aveiro, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, participaram no evento através das plataformas digitais. "Este é um clube que não prestigia unicamente o concelho de Santa Maria da Feira, mas também do distrito de Aveiro e o próprio país através das suas dimensões de atividades onde estão englobados", elogiou Fernando Gomes, presidente da FPF. "Estes clubes de base têm um papel insubstituível na promoção dos valores da prática desportiva, da sã convivência e da formação de milhares de jovens. São um grande exemplo de abnegação, resiliência, entreajuda e solidariedade tão necessária nestes difíceis que estamos a viver", acrescentou Fernando Gomes.