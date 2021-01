Árbitro lesionou-se e foi preciso fazer algumas chamadas para arranjar um assistente

Insólito aconteceu no jogo c, do Campeonato de Portugal

O árbitro João Pereira (AF Porto) lesionou-se na primeira parte do jogo entre Espinho e Lourosa e teve quer ser substituído pelo assistente Rui Eiras. Sem quatro árbitro, nem adeptos na bancada a quem recorrer, as três equipas, com a ajuda de Arménio Pinho, presidente da AF Aveiro, que estava a assistir ao dérbi aveirense, conseguiram agilizar a chamada de um árbitro assistente residente em Ovar, onde se realizou a partida, que completou o trio de arbitragem.

O Lourosa venceu, por 3-2, e igualou o Canelas no topo da série D do Campeonato de Portugal.