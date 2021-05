Árbitra insultada num jogo de sub-22 da AF Aveiro: "Chamou-me de tudo"

AF Aveiro: árbitra Nádia Rego Faria foi insultada num jogo de sub-22 que colocou frente a frente Avanca e Cesarense.

"És uma p... do c...!" Foi assim que começaram os insultos de um jogador do campeonato de sub-22 da AF Aveiro a Nádia Rego Faria, árbitra no Avanca-Cesarense. A frase foi proferida após ter mostrado o cartão vermelho a um atleta do Avanca. Ao primeiro impropério seguiram-se outros, do mesmo calibre. "Sempre me disseram: a partir do momento em que ouves o insulto, não reajas, porque responder só piora a situação. Ele ainda esteve um minuto e meio a protestar e a chamar-me de tudo", conta Nádia, em conversa com O JOGO. O autor das agressões verbais acabaria por ser acalmado pelos companheiros.

Com 23 anos, árbitra há três, foi a primeira vez que foi insultada. Percebe o momento de perda de controlo, mas nota que este insulto específico carrega o "estigma de ter uma mulher a apitar". "Futebol é paixão e com a paixão alteramo-nos, vibramos e perdemos discernimento", considera, sem entender o insulto sexista: "É como se eu não tivesse direito a este lugar".

Os árbitros assistentes da equipa de Nádia, ambos do sexo masculino, ajudaram a gerir a situação e foi um deles que solicitou ao militar da GNR que identificasse o jogador em causa, entretanto suspenso por três jogos. "Senti-me protegida, fisicamente e emocionalmente, pelas duas pessoas que estão comigo", refere. Acabou por "não avançar com queixa-crime" e explica porquê: "Estamos num ano atípico e o jogador veio ter comigo, no final, e pediu desculpa." O gesto final não apaga o primeiro nem apagou o que Nádia escreveu no relatório do jogo, mas entende que a assunção de culpa é o primeiro passo: "As coisas estão a evoluir."