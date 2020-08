Aquisição da SAD do Leiria: um impasse que pode ficar resolvido

Em causa têm estado processos burocráticos, nomeadamente todas as questões relacionadas com a tesouraria da SAD.

Há vários meses que a aquisição da SAD da União de Leiria por um grupo de acionistas, entre os quais empresários do norte do país, se encontra em stand by. Segundo o JOGO apurou, em causa têm estado processos burocráticos, nomeadamente todas as questões relacionadas com a tesouraria da SAD liderada por Alexander Tolstikov. Apesar da morosidade de todo o processo, o negócio poderá estar preso por dias, devendo a concretização do mesmo realizar-se na próxima semana.

A equipa sénior está inscrita no Campeonato de Portugal, pelo que a sua participação está garantida, independentemente do desfecho do negócio. Ao que o JOGO apurou, no pior cenário, Alexander Tolstikov não deixará a União de Leiria sem competir, mesmo que tenha de organizar um plantel à pressa e menos competitivo - por os jogadores disponíveis no mercado já estarem escolhidos.

Na época passada, os jogadores e equipa técnica estiveram vários meses sem receber e as rescisões sucederam-se. Desde o incumprimento financeiro que a SAD está à procura de uma solução e, aproximadamente meio ano depois, o processo pode chegar finalmente a bom porto.