Apesar da liderança da Série, Trofense despede treinador

António Barbosa está de saída do leme do Trofense

António Barbosa está de saída do comando técnico do Trofense, clube que lidera a Série C do Campeonato de Portugal.

O Trofense despediu o treinador António Barbosa. Apesar das cinco vitórias e três empates no campeonato, que deixam o clube nortenho na liderança da Série C do Campeonato de Portugal, o técnico de 38 anos vai deixar o leme da equipa.

O empate sem golos no domingo, na deslocação ao terreno do Amarante, foi o derradeiro jogo do timoneiro.

António Barbosa trabalhou durante vários anos na formação do Trofense e passou também pelo Vilaverdense e pelos sub-23 do Famalicão, antes de regressar à Trofa na época passada.