APCVD instaura processo disciplinar após o incidente no Lixa-Vila FC

Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto investiga alegados atos racistas no jogo de domingo entre o Lixa e o Vila FC.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou, esta segunda-feira, um processo devido a atos racistas ocorridos num desafio da AF Porto.

"Face à notícia amplamente divulgada de eventuais atos de racismo e podendo estar em causa a prática de ilícitos de natureza contraordenacional, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto instaurou um processo para apuramento dos factos e responsabilidades daí decorrentes", informa o organismo.

Em causa, o jogo de futebol de domingo entre o FC da Lixa e o Vila Futebol Clube, no Estádio Senhor do Amparo, da quinta jornada do Campeonato da Divisão de Honra para apuramento do campeão da Associação de Futebol do Porto, que levou os visitantes a abandonar o desafio.

O Vila Futebol Clube justificou a sua atitude com um insulto a um dos seus futebolistas, perpetrado após a conversão do penálti que deu o 1-0 para o anfitrião Lixa, a cerca de cinco minutos do fim: o Lixa condena o ato e alega que a situação se trata apenas de uma "cabala".