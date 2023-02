APAF aponta mais duas agressões a árbitros além da ocorrida no Salgueiros-Marítimo B

"Exigimos que as entidades organizadoras das competições e as autoridades judiciais sejam céleres e severas na punição a estes indivíduos", pode ler-se em comunicado.

Face às agressões a árbitros ocorridas durante este fim de semana, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) decidiu emitir um comunicado, onde exige que "as entidades organizadoras das competições e as autoridades judiciais sejam céleres e severas na punição aos indivíduos" causadores destas situações.



A APAF salienta ainda que "está a fazer um acompanhamento aos árbitros agredidos, prestando-lhes todo o apoio que necessitarem".

Leia o comunicado na íntegra:



"Mais um fim de semana desportivo manchado por novas agressões a árbitros! Já chega de continuarmos a permitir este tipo de comportamentos, que claramente condenamos, e que pessoas que não sabem estar no futebol, no desporto e na nossa sociedade o possam continuar a fazer, muito menos tendo punições muito pouco exemplares.

Até ao momento temos conhecimento de três episódios:

- No jogo entre o B.S.C. Salgueiros SAD vs Marítimo da Madeira SAD, do Campeonato de Portugal, o atleta da equipa visitada, Amadu Turé, agrediu o árbitro do jogo com uma cabeçada.

- No jogo do CD Juniores A 1ª Divisão da AF Setúbal o delegado da equipa do GD Sesimbra, Bruno Afonso, agrediu o árbitro da partida que disputava com o União Sport Clube.

- No jogo entre o SG Sacavenense e o Recreativo Águias da Musgueira, no escalão de sub-10 (Futebol 7) da AF Lisboa, o pai de um dos atletas da equipa visitante agrediu o árbitro a soco, já depois do jogo ter terminado.

Destes três acontecimentos, ressaltamos o facto dos dois primeiros serem jogos com policiamento, as forças de segurança presentes nem sempre desempenharam as suas funções da melhor forma, não detendo os agressores. É uma situação e uma forma de agir que tem vindo a ser recorrente mas que tem de terminar de uma vez por todas.

Exigimos que as entidades organizadoras das competições e as autoridades judiciais sejam céleres e severas na punição a estes indivíduos. Simultaneamente, consideramos que os clubes envolvidos nestes acontecimentos marquem uma posição face ao sucedido, entendendo a APAF que, certamente, não compactuam com estes comportamentos.

A APAF está a fazer um acompanhamento aos árbitros agredidos, prestando-lhes todo o apoio que necessitarem e trabalhando afincadamente para que os agressores sejam punidos de forma célere e exemplar."