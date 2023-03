Aos 40 anos, Edinho volta ao ativo na distrital de Setúbal

Depois da polémica com o Villa Athletic Club, o internacional português é reforço do Olímpico de Montijo.

Aos 40 anos, Edinho está de volta ao ativo, tendo sido anunciado esta sexta-feira como reforço do Olímpico de Montijo, atual terceiro classificado da primeira divisão da Associação de Futebol (AF) de Setúbal.

O avançado, que conta com seis internacionalizações por Portugal (dois golos), começou a presente temporada no polémico Villa Athletic Club, antigo clube presidido por Fábio Lopes, mais conhecido por Conguito, e que existiu durante breves meses, até ter sido extinguido por falta de pagamentos.

No Olímpico de Montijo, Edinho vai estar às ordens do treinador Marco Tábuas, com quem partilhou balneário no V. Setúbal, na temporada 2006/07.

Na carreira, o veterano dianteiro representou o Paços de Ferreira, Gil Vicente, Marítimo, Académica de Coimbra, Braga, V. Setúbal, Feirense, Cova da Piedade e Torreense. No estrangeiro, passou pelo AEK (Grécia) Málaga (Espanha), Kayseri Erciyesspor e Sanliurfaspor (Turquia).