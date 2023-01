Angola vence Olhanense em jogo de preparação

Derrota da formação de Olhão, por 2-1.

A seleção de Angola, que durante esta semana está a estagiar no Algarve, com vista à participação na Taça das Nações Africanas, venceu na quarta-feira o Olhanense, que compete na Série D do Campeonato de Portugal, por 2-1, em jogo de preparação.

Os golos dos "Palancas Negras" foram apontados Higino e Paizo, enquanto o avançado francês Brooklyn Barataud marcou para os "Rubro-Negros".

O Olhanense, último classificado da Série D, com apenas cinco pontos, defronta no domingo o Esperança de Lagos, no Estádio José Arcanjo, numa partida a contar para a 13.ª jornada do Campeonato de Portugal.