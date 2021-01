Ângelo: goleador do Gondomar de manhã e funcionário de uma drogaria à tarde

Com o bis frente ao Salgueiros, Ângelo chegou aos 73 golos em 203 jogos no Campeonato de Portugal.

O domingo passado foi mais um dia normal na rotina de Ângelo: marcar golos. O bis apontado ao Salgueiros aumentou para 73 o número de remates certeiros no Campeonato de Portugal, divididos por 203 jogos.

O artilheiro do Gondomar, da série C, é o segundo melhor marcador da prova no ativo, estando somente atrás de Filipe Andrade (Torreense), mas facilmente trocaria o recorde. "Antes queria subir à II Liga. Já merecia ter tido essa oportunidade, mas com o passar dos anos fica difícil", confessa o dianteiro, de 30 anos.

De manhã treina no Gondomar e à tarde ajuda o pai numa drogaria da cidade. Curiosamente, o negócio até arrebitou com a pandemia. "Como as pessoas estão em casa, até parece que fazem mais obras", explica, definindo a subida à Liga 3 como o objetivo do clube.