André Ribeiro é o sucessor de Carlos Cunha no comando do emblema do concelho de Gaia

André Ribeiro é o novo treinador do Valadares, sucedendo no cargo a Carlos Cunha. O técnico, de 33 anos, passou pelas camadas jovens do FC Porto durante vários anos onde desempenhou, por exemplo, funções de adjunto dos sub-19 e em 2018/19 teve a primeira experiência como treinador principal no Lourosa, formação pela qual conquistou 18 vitórias em 33 jogos.

Na época passada, orientou o Águeda durante parte da temporada e agora assume o décimo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, que tem três pontos em três jogos, fruto de uma vitória e duas derrotas, a última com o Lourosa, por 5-2, no passado domingo.