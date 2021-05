Emblema da Bairrada argumenta que o árbitro Rui Silva (AF Vila Real) cometeu um erro técnico que deu origem ao 2-1 marcado pelo Braga B, numa partida que terminou 3-1

O Anadia protestou o jogo com o Braga B, referente à segunda jornada da fase de acesso à Liga SABSEG e que terminou com vitória minhota, por 3-1. O emblema da Bairrada alega ter existido um erro técnico do árbitro Rui Silva (AF Vila Real) no 2-1 marcado pelo Braga B, que não interrompeu o início da jogada depois de a bola ter tocado no juiz e "ter alterado o normal desenvolvimento do lance. Na sequência desse lance aconteceu o segundo golo da equipa da casa e uma expulsão", lê-se no comunicado emitido pelo Anadia.

"Os jogadores estavam com um sentimento muito grande de revolta! Todos erramos. Nós também erramos porque somos humanos. É por isso que nunca falamos de arbitragem, seja num fora de jogo, num penálti ou cartão, porque isso compreendemos. Agora falhas técnicas, não! Por nós e pelo futebol Português, iremos pedir justiça. Sem ninguém esperar chegamos aqui e não é assim que vamos cair. Cairemos se for preciso, mas em campo quando o adversário for melhor e a serem respeitas as leis. Assim, não! O que passou ontem foi muito grave. São segundos que podem mudar uma época, muitos investimentos e até a história de um clube. Se nada for feito por quem tem capacidade para isso, o nosso futebol precisa urgentemente uma reflexão", atirou Vasco Oliveira, presidente do Anadia.

Contactado por O JOGO, o Braga não quis comentar o protesto.

