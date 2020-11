Anadia liderado por um treinador de 30 anos: "Estou a construir a minha história"

Miguel Valença é o treinador do Anadia, clube que está no segundo lugar da Série D do Campeonato de Portugal.

O Anadia é o segundo da Série D do Campeonato de Portugal e teve, inclusive, a capacidade de ser a primeira equipa a marcar um golo ao Canelas e a roubar pontos ao líder do agrupamento.

Miguel Valença, treinador de 30 anos, não está surpreendido. "Estamos dentro das expectativas. Somos ambiciosos", vincou. "Objetivos? Lutar pelos três pontos jogo a jogo, conseguindo entrar nos cinco primeiros da classificação, que dá acesso aos play-off de subida", respondeu.

Apesar de jovem, a carreira do técnico, em equipas seniores, começou há três anos. "Privilegio um futebol atrativo com qualidade de jogo, valorizando um jogo de posse e com muita dinâmica para estarmos mais próximos do objetivo que é o golo", sintetizou, descartando a ideia de que este arranque esteja a contribuir para uma afirmação pessoal.

"A minha afirmação foi no dia em que decidi deixar de jogar para passar a ser treinador. Cada época tem a sua história e eu estou a construir a minha num grande clube", sublinhou.