Amora pede o apoio dos adeptos antes do jogo... fora do estádio

Amora conta com o apoio dos adeptos... fora do estádio

Apelo deixado pelo clube do Campeonato de Portugal nas redes sociais.

Através do Facebook, o Amora apelou aos sócios e simpatizantes para se concentrarem no Estádio da Medideira para receber e deixar um sinal de apoio ao plantel, que este domingo mede forças com o Olhanense pelas 15 horas. Os amorenses pedem ainda a "sensibilidade de todos para o cumprimento do distanciamento social e uso obrigatório de máscara".

"Os adeptos são a razão de existir do futebol. Sem adeptos não há paixão. Sem adeptos não há audiências. Sem adeptos não há clubes", afirma o Amora que, além de não poder ter adeptos nas bancadas devido à pandemia, jogará este encontro à porta fechada por castigo da FPF. Em causa estão incidentes ocorridos no jogo frente ao Lusitano a 5 de outubro do ano passado, marcado por desacatos nas bancadas e acusações de racismo para com o lateral Mabuza.