Amadu Turé, jogador do Salgueiros, castigado com dois jogos de suspensão

Partida com o Marítimo B não terminou depois de o jogador ter alegadamente agredido o árbitro.

Amadu Turé, jogador do Salgueiros que alegadamente agrediu o árbitro João Loureiro no jogo frente ao Marítimo B, foi castigado com dois jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação, um por agredir o adversário e outro por ameaças e ofensas à honra do juiz.

Foi ainda aberto um processo disciplinar ao jogador, para averiguar a alegada agressão.

O incidente no encontro da ronda 17 da Série B do Campeonato de Portugal aconteceu após o penálti que deu o 1-1 ao Marítimo B, aos 86 minutos, quando Turé, em dia de estreia pelos salgueiristas, agrediu um atleta dos insulares, a meio-campo, e foi punido com cartão vermelho, o que gerou a confusão no relvado do Estádio Municipal do Cerco do Porto.