Alverca quer suspender homologação de resultados da primeira fase do CdP

SAD dos ribatejanos colocou uma providência cautelar no TAD alegando a eventual utilização de jogadores infetados com covid-19, por parte do Torreense, no embate entre as duas equipas, de 11 de abril.

O Alverca colocou, a 23 de abril, uma providência cautelar, no Tribunal Arbitral do Desporto, para "anular a decisão da FPF de homologação" dos resultados da primeira fase do Campeonato de Portugal.

Os ribatejanos ficaram em segundo na série F do Campeonato de Portugal, atrás do Torreense, e fonte da SAD explicou a O JOGO que o processo prende-se com o caso dos jogadores do Torreense que foram detidos, a 28 de março, por estarem num casino ilegal.

As duas equipas defrontaram-se a 11 de abril e três dias depois o Torreense anunciou 17 casos de covid-19 entre staff e jogadores. "Houve uma violação do dever geral de recolhimento e muitos desses jogadores poderão ter defrontado o Alverca positivos à covid-19.

O processo está em análise e se nos for dada razão o Torreense perderia o jogo, a classificação da série F teria que ser alterada e os jogos da fase de acesso à Liga SABSEG - zona sul - anulados, pois nesse caso teria sido o Alverca a ficar em primeiro", adiantou a fonte dos ribatejanos.