Alverca anuncia saída do treinador Alexandre Santos

Alexandre Santos deixa o Alverca no segundo lugar da Série F. Nesta época, venceu 10 jogos e empatou quatro.

Alexandre Santos deixou o leme do Alverca um dia depois da derrota por 3-2 em casa do União de Santarém. Apesar do segundo lugar na Série F do Campeonato de Portugal, com apenas menos dois pontos que o líder Torreense, o treinador de 44 anos não resistiu a esta derrota e deixa o clube com dez vitórias e quatro desaires.

Como técnico principal, orientou ainda o Real Massamá e os sub-23 do Estoril e Sporting.