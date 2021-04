Alverca anuncia dois casos de covid-19 e acusa Torreense de fraude

Alverca e Torreense defrontaram-se no domingo, na última jornada da Série F do Campeonato de Portugal. Nesta quarta-feira, os de Torres Vedras anunciaram 17 casos de covid-19 e o adversário comunicou, horas depois, que tem dois jogadores infetados, atribuindo culpas à "irresponsável atuação da SAD do Torreense".

O Alverca comunicou na noite desta quarta-feira que "dois dos mais importantes atletas" do clube testaram positivo à covid-19, "em função da sua participação no jogo do último domingo", que terminou com um 0-0, frente ao Torreense.

Os alverquenses referem que "tudo isto surge como consequência da irresponsável atuação da SAD do SCU Torreense, que ignorou a denúncia pública de que vários dos seus atletas participaram em reuniões de jogo clandestino e, mais tarde, consentiu múltiplos contactos entre o seu plantel e adeptos do clube, na semana que antecedeu o jogo", o que se tratou de uma "violação do protocolo de responsabilidade que todos os clubes assinaram" e, num segundo momento, de uma "fraude".

O Alverca acrescenta que vai acionar "todos os mecanismos legais" que permitam "lutar para reaver todos os prejuízos económicos que a situação está a causar".

Recorde-se que os dois clubes lutaram até à última jornada pelo primeiro lugar da Série F do Campeonato de Portugal. O empate sem golos deu a liderança ao Torreense.

Leia o comunicado na íntegra:

"Comunicado Oficial

Finalizada a fase de grupos do Campeonato de Portugal 2020-2021, a Futebol Clube Alverca - Futebol SAD reconhece e aceita os resultados que levaram à classificação final do grupo F.

Informamos que dois dos mais importantes atletas do FC Alverca testaram positivo à Covid, em função da sua participação no jogo do último domingo. Jogadores que não poderão auxiliar a equipa nos primeiros jogos de apuramento para a Liga 3.

Tudo isto surge como consequência da irresponsável atuação da SAD do SCU Torreense que ignorou a denúncia pública de que vários dos seus atletas participaram em reuniões de jogo clandestino e, mais tarde, consentiu múltiplos contactos entre o seu plantel e adeptos do clube, na semana que antecedeu o jogo.

Num primeiro momento tratou-se de uma violação do protocolo de responsabilidade que todos os clubes assinaram. Num segundo momento, já se trata de uma evidente fraude.

Na sequência do exposto, informamos que pedimos ao nosso departamento jurídico que se accionem todos os mecanismos legais que nos permitam lutar por reaver todos os prejuízos económicos que a situação nos está a causar.

Apelamos que a Federação Portuguesa de Futebol atue de forma preventiva, para que futuramente este tipo de fraudes não se repitam, de forma alguma, no desporto português."