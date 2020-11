Aljustrelense muda de treinador e também há retoques no plantel

Fotografia: Reprodução/Facebook do Aljustrelenense

Aljustrelense com nova equipa técnica

Mudanças no clube da Série H do Campeonato de Portugal.

O Aljustrelense, clube que milita na Série H do Campeonato de Portugal e que ocupa o nono lugar com três pontos, viu o técnico José Amador pedir a demissão, que foi aceite, sendo substituído no cargo pelo técnico José Luís Prazeres, ex-Despertar Sporting Clube.

De saída estão o médio André Matias e os avançados Alexis Palma e Júnior Joia. Os alentejanos aproveitaram para reforçar o meio-campo, com a contratação do médio senegalês de 24 anos Babacar Fall, ex- Sporting de Viana.

