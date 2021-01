Alex Apolinário não resistiu: jogador do Alverca faleceu aos 24 anos

Médio do Alverca havia sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo contra o Almeirim, no domingo.

Alex Apolinário, médio do Alverca, de 24 anos, faleceu esta quinta-feira, não resistindo à paragem cardiorrespiratória sofrida durante o embate frente ao Almeirim, no domingo, dia 3 de janeiro.

"Com profundo pesar, comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O Alverca prestará todo o apoio necessário aos seus familiares", pode ler-se numa nota publicada pelo clube que milita no Campeonato de Portugal.

O Alverca anunciou ainda que todas as atividades do clube foram canceladas.

Apolinário perdeu os sentidos no passado domingo, durante o jogo entre o Alverca e o União de Almeirim, do Campeonato de Portugal, sendo reanimado já dentro da ambulância, antes de ser transportado para o Hospital Distrital de Vila Franca de Xira.

Já na segunda-feira o clube ribatejano informou que o jogador, de 24 anos, se encontrava em "estado grave, estabilizado e em coma induzido" no hospital. Na terça-feira, a mãe de Apolinário falava em recuperação "surpreendente", mas o jogador acabaria mesmo por perder a vida, esta quinta-feira.