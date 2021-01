Alex Apolinário foi destacado no Planeta do Futebol: "Virou o Sporting de pernas para o ar"

A 19 de outubro de 2019, Luís Freitas Lobo destacou Alex Apolinário no Planeta do Futebol

Alex Apolinário, do Alverca, morreu esta quinta-feira depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no domingo, no jogo do Alverca frente ao União de Almeirim, a contar para o Campeonato de Portugal. "Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã", anunciou o clube do Ribatejo.

No domingo, Alex Apolinário sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo entre Alverca e União de Almeirim, a contar para a 10.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal, que acabou por ser interrompido. O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

A 22 de outubro de 2019, dias depois da surpreendente eliminação do Sporting na Taça de Portugal, aos pés do Alverca, Luís Freitas Lobo aproveitou o habitual Planeta do Futebol, nas páginas do jornal O JOGO e no site www.ojogo.pt, para falar de um jogador "a fixar e a rever!". Falava de Alex Apolinário, autor de um dos golos do Alverca ao Sporting.

O comentador d' O JOGO recordou que Alex passar por clubes famosos no Brasil - Botafogo, Cruzeiro e Atl. Paranaense -, ainda que sem conseguir impor-se, chegando a Portugal com 23 anos com um objetivo que ficou claro após a exibição na Taça de Portugal. "Veio enigmaticamente para o Alverca, no III escalão português. Um passo atrás que a boa exibição ante o Sporting, com golo, pode dizer que foi para, a seguir, dar outros em direção à I Liga", escreveu Freitas Lobo.

Sobre o que valia dentro do campo, a análise de um jogador "entre linhas, como segundo avançado lançador e rematador" que naquele famoso jogo da Taça de Portugal "virou o Sporting de pernas para o ar. Os últimos 30 metros foram todos dele. A fixar e rever!", concluiu.