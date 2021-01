Alex Apolinário: Alverca faz ponto da situação e deixa agradecimentos

Jogadores das duas equipas rezaram no centro do relvado

Médio brasileiro sofreu uma paragem cardíaca frente ao Almeirim.

O Alverca emitiu um comunicado fazendo o ponto da situação sobre Alex Apolinário, jogador que sofreu uma paragem respiratória na partida do Campeonato de Portugal com o Almeirim, este domingo.

"O FC Alverca Futebol SAD informa que o atleta Alex Apolinário aparentemente sofreu, no relvado, aos 27 minutos do jogo diante do UFC Almeirim, uma paragem cardiorrespiratória. O atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Futebol SAD, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipa", surge escrito.

"Queremos agradecer em primeiro lugar aos bombeiros e à ambulância que rapidamente chegaram ao relvado do estádio e assumiram o socorro ao nosso jogador. Queremos agradecer também a solidariedade prestada por todos os atletas e Staff do UFC Almeirim neste momento tão delicado pelo qual passamos e estamos vivenciando no dia de hoje", continua.

O Alverca acrescenta que "logo após a roda de orações feita por todos presentes, no centro do relvado, Alex Apolinário teve a sua situação estabilizada e foi levado, ao critério dos socorristas, ao Hospital de Vila Franca de Xira para continuar com sua recuperação".