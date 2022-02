"Alés" estreia-se pela equipa sénior do Olhanense aos 16 anos

Equipa de Carlo Perrone garantiu o passaporte para disputar o acesso à Liga 3

Gonçalo Próspero, mais conhecido por "Alés", de 16 anos e ainda juvenil dos rubro-negros, fez no passado sábado a estreia pela equipa principal do Olhanense, no encontro do Campeonato de Portugal Série F, entre Olhanense e Barreirense no José Arcanjo, que a equipa de Olhão venceu por 2-1.

"Alés" já tinha sido convocado para o jogo frente ao Juventude de Évora, mas foi na receção à equipa do Barreiro que entrou ao minuto 81 a substituir João Nóbrega, no encontro que garantiu aos comandados por Carlo Perrone o passaporte para disputarem o acesso à Liga 3