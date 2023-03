Alegada corrupção na AF Aveiro: "Nada faz prever que os campeonatos parem"

Declarações de José Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro.

No seguimento da detenção do diretor desportivo do Lobão, por alegado aliciamento a jogadores do Mansores para que perdessem no jogo relativo à jornada 18 da primeira fase da Zona Norte, do campeonato SABSEG, realizado a 5 de fevereiro, O JOGO contactou o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, José Neves Coelho.

"Desencadeamos o processo no dia 9 de fevereiro, mas, desde aí, continuamos a aguardar factos que nos possam dar argumentos para poder aprofundar a situação. Os campeonatos, neste momento, só poderiam ser impedidos se houvesse factos ou argumentos conclusivos, mas não há absolutamente nada. Logo que haja uma conclusão, os regulamentos desportivos serão aplicados em conformidade", começou por dizer o dirigente que, ainda assim, acredita que "nada faz prever que os campeonatos parem".

De referir que esta quinta-feira o Tribunal da Feira determinou a suspensão do exercício de funções desportivas a um dirigente do Lobão detido por suspeitas da prática do crime de corrupção ativa, anunciou fonte da Polícia Judiciária (PJ).