"Aguardamos com urgência o comunicado que confirmará a nossa subida à II Liga"

Vizela emitiu um comunicado onde diz que está à espera da FPF.

O Vizela emitiu na noite de quinta-feira um comunicado no qual se diz à espera de ser promovido à II Liga. O clube que liderava a Série A do Campeonato de Portugal recordou um comunicado da FPF.

"Como será por todos sabido, o Governo de Portugal anunciou hoje as medidas de desconfinamento faseado para os vários setores económicos do país. Essas medidas preveem dar-se por definitivamente terminadas todas as competições de futebol com exceção da 1ª Liga e Taça de Portugal, ou seja, para nós o futebol nesta época terminou. Esta decisão parece ir de encontro à expectativa que norteava a Federação Portuguesa de Futebol no seu comunicado de 8 de abril quando deu por terminado o Campeonato de Portugal, sabendo que seria muito difícil regressar à competição em tempo útil e com as necessárias condições de segurança para todos os intervenientes. Ainda nesse momento, a Federação manifestou o compromisso, fundamental, de que não se daria por perdido o investimento feito nesta época, garantindo as promoções à Segunda Liga", surge escrito.

"Por esse motivo, aguardamos com urgência o comunicado oficial da Federação Portuguesa de Futebol que confirmará a nossa subida à Segunda Liga, cumprindo o disposto no aludido comunicado que referia que "(...) serão indicados os dois clubes que acedem à II Liga de futebol (...)". Ora não temos quaisquer dúvidas que tal decisão terá que assentar no mérito desportivo alcançado no decurso da época e, com os 60 pontos alcançados até à jornada 25, em que foi suspenso o Campeonato de Portugal, somos o clube com maior pontuação de todas as séries. Logo, não pode haver dúvidas que a FC Vizela, SAD deve ser uma das equipas promovidas à Segunda Liga. Não podemos deixar de saudar o espírito de diálogo que tem existido entre a Federação e clubes que, apesar do importante papel das Associações, é fundamental para o entendimento entre todos e o desenvolvimento dos campeonatos não-profissionais em Portugal", acrescenta o Vizela.