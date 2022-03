Agressões levam jogadores ao hospital: "Um deles ficou com costelas partidas"

No Milheirós-Alfenense, em sub-23, atletas da equipa visitante ficaram com "costelas partidas e pontos num sobrolho". Dirigentes têm relatos contraditórios.

Os jogadores do Alfenense vão participar à GNR local as agressões que alegam ter sido vítimas no jogo com o Milheirós, do campeonato sub-21 da AF Porto, realizado no sintético do Estádio do Pedrouços.

A informação foi dada a O JOGO por Valentim Ribeiro, presidente do Alfenense, que alega que elementos da sua equipa sofreram vários ferimentos na sequência "de uma invasão de adeptos" do Milheirós, no final da vitória, conseguida com um golo nos últimos minutos. Valentim Ribeiro confirmou que dois jogadores tiveram de receber tratamento hospitalar. "Eles foram pontapeados e um deles ficou com costelas partidas, outro teve de levar pontos no sobrolho Quase todos ficaram marcados", descreveu.

No entanto, Doro Guedes, presidente do Milheirós, nega que os incidentes tenham sido perpetrados por adeptos, "que quase não existem" nos jogos do campeonato sub-23. "A assistência é composta, normalmente, por familiares. As agressões foram entre jogadores. Os atletas do Alfenense não souberam ganhar. É a vitimização do adversário", defendeu Doro Guedes, confirmando que o encontro foi marcado por expulsões. "A única entrada em campo foi de uma pessoa ligada ao Pedrouços, para dar assistência a um jogador nosso que foi agredido e estava a ter um ataque de pânico", explicou.

O processo seguirá agora os trâmites regulamentares em função do relatório do árbitro Fábio Gomes.