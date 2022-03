Agressão na AF Porto: "Pensávamos que estas reações do ser humano já não existiam"

A partida entre São Félix da Marinha e Senhora da Hora, da 23.ª jornada da I Divisão da Associação de Futebol do Porto (AFP), foi suspensa no domingo, após uma agressão do defesa matosinhense Baresi ao árbitro André Gomes.

"Falei com o árbitro, que se dirigiu ao hospital para prevenir algum tipo de sintomatologia, mas, do que sei, está tudo bem e já deixou de estar hospitalizado. Acompanhámos a situação, mas é um tema para os órgãos de decisão do Conselho de Disciplina da AFP analisarem", disse à agência Lusa fonte oficial da maior associação de futebol do país.

A agressão aconteceu já no último quarto de hora, quando São Félix da Marinha, nono colocado do terceiro escalão distrital da AFP, com 28 pontos, e Senhora da Hora, 15.º e penúltimo, com 13, estavam empatados 0-0, levando a que o jogo não fosse retomado.

"Pensávamos que estas reações do ser humano já não existiam, mas, infelizmente, ainda sucedem. Fazemos a pedagogia até ao limite dos limites, formando árbitros, dirigentes, jogadores e treinadores, mas acho que é mais um caso esporádico. Em todo o mundo acontecem coisas desta natureza. É muito lamentável que isto tenha acontecido", frisou.

Baresi, de 36 anos, foi detido e irá ser ouvido em tribunal, ao passo que o relatório do árbitro André Gomes vai ser determinante para que seja oficializado o cancelamento do encontro e a consequente derrota administrativa por 3-0 aplicada ao Senhora da Hora.

Através das redes sociais, o presidente do clube matosinhense, Vasco Carvalho, "pediu desculpas a todos" e lamentou "profundamente" o desfecho de "um dia muito triste".

"Numa troca de palavras com o árbitro, um atleta nosso foi expulso. Disse que, no ato da expulsão, foi insultado pelo árbitro, e reagiu, agredindo-o. É uma atitude sem desculpa do jogador do Senhora da Hora, porque o árbitro estava a apitar bem e não há nada que justifique uma agressão a um árbitro ou a qualquer interveniente num jogo", apontou.