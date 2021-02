Há um ano, João Dias era um dos jogadores do Leiria que dava a cara pelo drama do plantel com salários em atraso.

Há um ano, o União de Leiria foi notícia num jogo com o Torreense: o plantel boicotou o primeiro minuto da partida do Campeonato de Portugal, ficou parado, em protesto pelos salários em atraso. O fim antecipado das competições, devido à pandemia de covid-19, só agravou o drama de uma equipa a quem valeu a ajuda de adeptos, do médico do clube e da autarquia. Um ano depois, tudo mudou para melhor, garante o capitão João Dias, 34 anos, um dos quatro resistentes da época passada, que aplaude o trabalho da administração da SAD, liderada por Armando Marques.

"É completamente diferente. Agora, não nos falta nada. Cumprem com tudo e mais alguma coisa e estão a tentar resolver, caso a caso, os imensos problemas que estão para trás", conta o defesa, um polivalente, lateral-direito e central. João Dias reconhece ter temido pelo fim do projeto e agradeceu aos que o mantiveram à tona: "Quando vemos as pessoas que estão ao leme abandonar o clube, duvidamos de tudo. Mas tivemos outras, como o dr. João André, os nossos adeptos ou o vereador da câmara municipal, que não nos deixaram cair, apesar de todo o incumprimento".

Dentro de campo, a vida dificilmente podia correr melhor à equipa orientada por Hélder Pereira, líder da série E do Campeonato de Portugal, com cinco vitórias consecutivas. "Queremos, claramente, subir à II Liga. Primeiro, precisamos de ganhar a série, e aí asseguramos logo a promoção à Liga 3. Mas, isso serão os serviços mínimos", alerta o capitão leiriense: "Tivemos de adiar a primeira jornada, porque ainda nem estávamos inscritos, e começámos a treinar uma semana antes do primeiro jogo. No entanto, temos demonstrado a nossa qualidade. Há experiência, mas também muito talento jovem".