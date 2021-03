Agora Davids: Olhanense admite avançar com queixa contra a ANTF

ANTF alegou que o Olhanense teria apresentado Edgar Davids no banco como treinador, sem que estivesse inscrito como tal.

Na sequência da polémica gerada pela participação feita pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) contra Rúben Amorim, técnico do Sporting, surge agora novo caso controverso com Edgar Davids, homem do leme do Olhanense, que milita no Campeonato de Portugal.

De acordo com a rádio Renascença, a ANTF alegou que o Olhanense teria apresentado Davids no banco como treinador sem que estivesse inscrito como tal. Algo que poderá motivar uma queixa do clube algarvio na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

"Vamos defender-nos no processo e, assim que terminar, e tendo também por base aquilo que possa vir a acontecer, reservamo-nos o direito de mover uma queixa contra a ANTF. Não acho normal que nós, em Portugal, tenhamos uma associação de treinadores que limita o direito ao trabalho, que é um direito constitucional", assinalou Luís Torres, presidente da SAD do Olhanense, citado pela RR. O dirigente manifestou ainda solidariedade para com Rúben Amorim, acusado de fraude na inscrição como treinador pela ANTF.

"É demasiado ridículo para ser verdade. É uma vergonha achar que um treinador que leva 10 pontos de avanço é uma fraude. Estamos a falar de um treinador que neste momento já está regular. É como uma pessoa que ia sem carta de condução no ano passado, a polícia viu, não fez nada, e agora que já tem carta de condução multa. Não faz sentido nenhum. Envergonha o futebol português e envergonha muito a ANTF", acrescentou Luís Torres.

De recordar que, em fevereiro último, Davids foi alvo de um processo disciplinar, na sequência de uma participação feita pela ANTF. Em causa terá estado a presença de Davids, como delegado, no jogo com o Lusitano de Évora, referente a 10 de janeiro. Esse foi o encontro de estreia do antigo internacional holandês no comando dos algarvios, sendo que Davids ainda não estava inscrito como treinador. Luís Torres recordou esse caso: "Davids chega a Portugal com o nível IV tirado em 2017 num país da UEFA. Só que em Portugal nós temos uma dupla certificação do curso de treinador reconhecido pelo IPDJ e e óbvio que uma pessoa que vem do estrangeiro não tem esse documento. Como tal, decidimos que, no primeiro jogo, já que se encontrava em Portugal, [Davids] devia ir para o banco como delegado ao jogo. Daí surgiu uma queixa da ANTF a dizer que nós tínhamos o Davids no banco como treinador sem estar inscrito como treinador, o que não era o caso", explicou o presidente da SAD.