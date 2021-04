AF Porto lança projeto inovador no futebol não profissional

Iniciativa, que arranca na segunda-feira, visa fazer uma análise estratégica de todo o tecido clubístico que sustenta o futebol no distrito do Porto.

A AF Porto vai lançar na próxima segunda-feira o projeto "Raio-X", um estudo estratégico inovador em Portugal. Esta iniciativa consiste numa análise estratégica e detalhada de todo o tecido clubístico que sustenta o futebol no distrito do Porto. Esta iniciativa, que tem vindo a ser preparada e planeada pela equipa da AF Porto nos últimos meses, trata-se de uma real demonstração de interesse por parte da AF Porto relativamente aos seus filiados, estando esta ação subdividida em quatro grandes eixos: recursos humanos e estrutura organizacional, orçamento e sustentabilidade, infraestruturas e condições e presença digital. O impacto da pandemia nos clubes não profissionais também será tema de análise. Este será o primeiro grande estudo de base sobre o futebol não profissional alguma vez realizado em Portugal.



Sendo a proximidade com os seus filiados uma das grandes bandeiras da atual Direção da AF Porto, este estudo reveste-se de uma importância fulcral no que respeita ao serviço prestado aos clubes. Através do conhecimento da realidade objetiva dos clubes, será possível à Direção definir prioridades e trabalhar em direções fundamentais, tomando decisões sustentadas em dados concretos e em necessidades reais.



Para José Manuel Neves, presidente da Direção da AF Porto, esta iniciativa marca um ponto importante no relacionamento e proximidade com os filiados. "Tendo em conta a dimensão da AF Porto, por vezes torna-se difícil ter uma noção próxima da realidade das mais de três dezenas de clubes que nos dão vida. Só com iniciativas como estas seremos capazes de abraçar todo o nosso universo, ficando a conhecer concretamente não só a realidade de cada clube, as suas dificuldades ou as suas necessidades, mas também traçar o panorama geral do futebol e futsal do nosso distrito. Para isso, a colaboração de todos é essencial e acredito que também pelo momento atual que todos vivemos, os nossos filiados vão dar uma resposta positiva a mais esta iniciativa", frisou o presidente que completa em maio um ano à frente dos destinos da AF Porto.