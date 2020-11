AF Porto avança com de testes à covid-19 nos distritais. Formação incluída

A medida já começou a ser implementada em alguns clubes de futebol e futsal da AF Porto. O futebol de formação também será alvo de testes, refere a associação esta quinta-feira. A testagem é feita de forma aleatória e 48 horas antes dos jogos.

"Com o objetivo de acautelar a saúde e a prática desportiva em segurança, a Associação de Futebol do Porto decidiu implementar a realização de testes aleatórios nas suas competições. A medida entrou ontem em vigor e já foram realizados testes a vários clubes de futebol e futsal, 48 horas antes do início dos respetivos jogos", refere aquela associação em comunicado.

"Da mesma forma, porque fomentamos a continuidade dos treinos nos escalões de formação, informamos que os mesmos testes aleatórios serão também disponibilizados aos nossos jovens, (bem como a treinadores e staffs que os acompanham) uma vez que, mesmo estando impedidos de competir, continuam a treinar, numa demonstração de força e resiliência notáveis", informa ainda.

"Esta é uma medida que exige um esforço considerável a esta Associação, mas é também a forma que encontramos de mostrar que queremos fazer mais do que simplesmente cumprir as regras. Queremos que o futebol distrital se jogue em segurança e que não seja visto como um problema, mas sim como um exemplo e parte da solução. Queremos, acima de tudo, proteger ao máximo os interesses dos nossos filiados e o futuro dos clubes que são a base do futebol/futsal nacional", pode ler-se.