AF Porto alarga "ABC da Bola" a Rio Tinto

José Manuel Neves, presidente da AF Porto, assinou protocolo de inclusão nos currículos dos alunos nas modalidades de futebol e de futsal

José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, esteve esta tarde na Escola Básica da Boavista/Lourinha, em Rio Tinto, para concluir a assinatura do protocolo do "Programa ABC da Bola".

"Estamos a dar os primeiros passos e estamos todos a aprender. Este protocolo é de inclusão nos currículos dos alunos nas modalidades de futebol e de futsal, porque até agora as modalidades não estavam nos currículos escolares", começou por dizer José Manuel Neves.

O presidente da AF Porto anunciou que o próximo objetivo é subscrever os 18 acordos nos 18 concelhos", prometendo que em maio ficarão "concluídos todos os protocolos" com os agrupamentos do distrito do Porto. "Depois desse trabalho feito haverá provavelmente ainda esta época um encontro de todos os agrupamentos. Será um grande encontro com toda esta juventude para que todos interajam. No futuro iremos promover, não competição, mas encontros entre agrupamentos escolares para que o agrupamento de Gondomar participe com o de Baião, com o da Maia, e assim sucessivamente", concluiu o presidente no final da assinatura oficial do protocolo e da atividade com os alunos do ensino básico.