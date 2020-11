AF Porto adia jogos devido ao Estado de Emergência

Organismo responsável pela atividade futebolística no distrito portuense tomou decisão face ao atual Estado de Emergência

A Associação de Futebol do Porto (AFP) anunciou, esta sexta-feira, ao adiamento dos jogos marcados para os dois próximos fins de semana, relativos às competições que organiza, devido ao Estado de Emergência do país, que estará em vigor até 8 de dezembro.

"A AF Porto informa que não se realizarão todos os jogos que se encontravam agendados para os dias: 28 de novembro (sábado) a 1 de dezembro (terça-feira) e 5 de dezembro (sábado) até 8 de dezembro (terça-feira)", pode ler-se em comunicado da AFP.

O organismo justifica a decisão com o Estado de Emergência em vigor, que impede a circulação para fora do concelho de residência entre as 23 horas do dia 27 de novembro e as 5h do dia 2 de novembro, assim como entre as 23 horas do dia 4 de dezembro e as 00h de 8 de dezembro, "não fazendo exceção às deslocações relativas a atividades (...) competitivas organizadas pela AFP.

Na mesma nota, o organismo responsável pela atividade futebolística do distrito do Porto, garantiu ainda que "oportunamente serão indicadas as novas datas para realização dos jogos" entretanto adiados.

Leia o comunicado da AFP na íntegra.

Tendo em conta:

- O Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro que renova a declaração do Estado de Emergência, pelo período de quinze dias;

- O Decreto n.º 9/2020 de 21 de novembro que regulamenta o Estado de Emergência e determina medidas concretas a aplicar e, em concreto:

a) Possibilita a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo (sem público e no cumprimento das orientações definidas pela DGS) mas

b) Não permite a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 2 de dezembro de 2020 e entre as 23:00 h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59 h do dia 8 de dezembro de 2020, não fazendo exceção às deslocações relativas a atividades de treino e competitivas do nível competitivo organizadas por esta Associação,

A A.F. Porto informa que não se realizarão todos os jogos que se encontravam agendados para os dias:

- 28 de Novembro (sábado) a 1 de Dezembro (terça-feira) e

- 5 de Dezembro (sábado) a 8 de Dezembro (terça-feira).

Oportunamente serão indicadas as novas datas para realização dos jogos."