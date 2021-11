AF Braga inicia ações de promoção de leitura esta segunda-feira

Ligada à iniciativa pedagógica "Craques da Leitura", integrada no Plano Nacional de Leitura 2021, a Associação de Futebol de Braga começa, esta segunda-feira, a contribuir para a sensibilização de jovens alunos do distrito para a importância de ler.

Com efeito, alguns atletas das equipas seniores (feminina e masculina) do Famalicão deslocam-se à Escola E.B. 1/JI de Lousado para, perante uma plateia de crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, ler uma história e referir os benefícios da leitura.

O juntar da AF Braga à iniciativa "Craques da Leitura" prevê, além desta segunda-feira, futuras visitas a mais instituições escolares minhotas, por parte de jogadores de clubes filiados, e o contacto com alunos de diferentes ciclos de ensino.