AF Aveiro leva jogos aos adeptos e dá receitas aos clubes

Iniciativa arranca no próximo fim de semana.

Em Aveiro, espera-se que os adeptos regressem rapidamente aos estádios. No entanto, enquanto tal não acontece, a associação de futebol resolveu levar o futebol aos adeptos, ao mesmo tempo que leva receitas de bilheteira aos clubes. "A partir do próximo fim de semana vamos transmitir os 10 jogos do campeonato Sabseg aos sócios e simpatizantes impossibilitados de ir ao estádio, que queiram ver os jogos. Compram o bilhete, entram no site, e escolhem o jogo", conta Arménio Pinho, presidente da AF Aveiro.

O "bilhete" é a referência a pagar para assistir ao jogo, que irá ser indicada no site da AFA Tv, no Golo ao Minuto. O montante será inferior ao custo de um bilhete, e rondará os quatro euros, sendo que três revertem para o clube visitado.

"Queremos oferecer o serviço a quem não pode estar no estádio. Os clubes devem ajudar a promover isto junto dos seus adeptos e emigrantes, para que eles também ajudem o seu clube a receber verbas que este não consegue reunir por impossibilidade de ter público no estádio", justifica o dirigente aveirense.

No último fim de semana a AF Aveiro já testou o sistema com a transmissão de sete jogos e pretende avaliar a possibilidade de se oferecer um bilhete coletivo, para mais que um jogo, continuando com o serviço mesmo depois do público regressar aos estádios.

Este será mais um serviço da associação, a juntar a outros como, por exemplo, o golo ao minuto e os factos da jornada.