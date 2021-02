AF Aveiro cancela competições e reformula campeonato

A associação, após consultar todos os clubes, determinou cancelar as taças e supertaças, terminar o campeonato sem lugar a despromoções

O novo confinamento trouxe aos dirigentes da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) a certeza de que não seria possível terminar as suas provas, nos moldes definidos à partida. Assim, a associação, após consultar todos os clubes, determinou cancelar as taças e supertaças, terminar o campeonato sem lugar a despromoções e a criação de uma prova final, de acesso facultativo, com o intuito de se encontrar a equipa que será promovida ao Campeonato de Portugal e as que terão uma vaga na próxima edição da Taça de Portugal. "Épocas extraordinárias requerem medidas extraordinárias", explicou Arménio Pinho, presidente da AFA, a O Jogo.

Até às 18h da próxima quarta-feira, os clubes podem manifestar interesse em participar na prova facultativa a ser criada. O formato a adotar será ajustado de acordo com o número de equipas inscritas, as quais iniciarão a sua participação com 50% dos pontos obtidos até à paragem dos campeonatos, corrigidos com o coeficiente obtido pelo número de pontos e jogos realizados. Caso não seja possível apurar equipas para as provas nacionais, de acordo com nota enviada aos clubes, "a AFA tomará as decisões que forem necessárias, em função dos regulamentos e das necessidades que se verificarem".

"Já vamos com um ano de pandemia, sem público, sem a formação a competir e sem os bares abertos nos estádios. Ouvimos cada clube. Existe um sentimento de frustração e dificuldades acrescidas, para as quais têm contribuído as várias pré-épocas durante esta temporada e os vários adiamentos de jogos devido a casos de covid-19. Em face do atual confinamento e do calendário de jogos em vigor, não é possível enquadrar o mesmo no tempo que falta para terminar a época", vincou o presidente.