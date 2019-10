AD Oliveirense: escritura e salários para decidir em breve

Nova administração da SAD, propriedade do argentino Sebastian Diericx, ainda não tem posse legal da sociedade.

O alarme soou na sexta-feira passada e no sábado confirmou-se: os jogadores da AD Oliveirense SAD entregaram um pré-aviso de greve e podem falhar o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, de receção ao Santa Clara. Em causa estão dois meses de salários em atraso - agosto e setembro - que a administração da SAD, sob a gestão, desde julho, do investidor Sebastian Diericx (argentino de 48 anos e residente em Chicago) terá de liquidar até sexta-feira, vésperas do encontro. Se tal não for feito, garantem os jogadores, não haverá jogo.

Enquanto jogadores e dirigentes aguardam em silêncio, o presidente da AF Braga, Manuel Machado, confia que tudo se vai compor. "A situação está em vias de ser resolver. É uma questão de dias. É uma situação que nos preocupa porque é um clube da nossa associação", reconheceu o dirigente bracarense.

Manuel Machado esteve em contacto com o investidor, com quem terá uma reunião no último dia dado pelos atletas para ver liquidada a dívida. "Tenho agendada uma reunião com o Sebastian Diericx para o dia 18", garantiu, reconhecendo que ainda não há uma escritura que ateste a nova propriedade da SAD do clube de Santa Maria de Oliveira. "Pelo que me foi dado a saber pela administração atual, ainda não está formalizada, mas está em vias de o ser", afirmou, acrescentando que "já foi feito um investimento avultado".

O presidente da AF Braga informou mesmo um dos representantes do investidor "das exigências do campeonato, nomeadamente da necessidade do certificado de clube formador, sob pena de não poderem participar em provas nacionais na época de 2020/21".

Em contacto com o clube, staff da SAD e plantel, Manuel Machado esteve, no passado fim de semana, a assistir ao desafio do campeonato da Oliveirense em Vizela (2-1), a contar para a Série A da prova, e elogiou a "atitude dos jogadores" que, considerou, "fizeram um "bom jogo".