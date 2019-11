AD Oliveirense: equipa tem outra vez salários em atraso

Sebastian Diericx, presidente da sociedade, revelou que os capitães já têm o comprovativo do pagamento dos salários de setembro. "Erros" do mês passado "não são para repetir"

O plantel da AD Oliveirense, da Série A do Campeonato de Portugal, está novamente com dois meses de salários em atraso. Os minhotos, que no mês passado denunciaram a situação, antes de defrontarem o Santa Clara para a Taça de Portugal, partida para a qual entregaram um pré-aviso de greve, receberam um pagamento referente ao mês de agosto depois desse encontro, mas mais nenhuma verba voltou a cair nas contas do grupo orientado por Manuel Monteiro. Contactado por O JOGO, Sebastian Diericx, presidente da SAD, disse já ter liquidado o mês de setembro. "A situação está muito melhor. Criámos uma comunicação direta com os três capitães, a quem já enviámos o comprovativo do pagamento de setembro, que deverá cair na próxima semana nas contas. Temos o compromisso de pagar os salários até ao dia 15 do mês subsequente e contamos fazer isso no que se refere a outubro", explicou.

O investidor argentino salientou que a situação vivida antes do Santa Clara não é para se repetir. "Falo abertamente com todos e queremos fazer as coisas bem feitas. Todo o plantel tem contrato profissional. O que se passou no mês anterior serviu de aprendizagem", reforçou. No entanto, ao que O JOGO apurou, há jogadores a ponderarem avançar com rescisão por justa causa caso pelo menos um vencimento não seja pago na próxima semana.

Capitão atesta contactos, mas fala em necessidades



Vítor Bastos, capitão da AD Oliveirense, confirmou a O JOGO que os capitães têm estado em contacto com a SAD, que, tal como avançou Sebastian Diericx, afirma já ter pago o mês de setembro. No entanto, o defesa alertou para o "momento delicado" que o plantel atravessa. "Há jogadores que estão a necessitar de regularizar as suas situações, porque há questões pessoais para cumprir", avisou. Hoje há jogo com o Chaves Satélite.